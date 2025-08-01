Хуснуллин открыл памятник погибшим при восстановлении Донбасса дорожникам

В Волновахе Донецкой Народной республики (ДНР) состоялось открытие монумента "Памяти Героев-дорожников". Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

"В Волновахе открыли монумент "Памяти Героев-дорожников". Он посвящен героизму работников, которые ценой своей жизни восстанавливали стратегические транспортные артерии, пролегающие по территориям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Память таких людей обязательно должна быть увековечена", - указал он.

Хуснуллин отметил, что инициатором выступил Автодор, автором стал народный художник РФ Салават Щербаков. На распространенных кадрах видно, что вице-премьер открыл мемориал вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Памятник представляет собой гранитную стелу, увенчанную орденом Мужества, ниже - гербы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В центре расположены горельефы трех дорожников на фоне строительных работ.