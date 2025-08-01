Путин: у Евросоюза сегодня вообще нет политического суверенитета

Сегодня политического суверенитета у Евросоюза нет вообще, а это влечет за собой утрату и экономического суверенитета. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

"Суверенитет играет ключевую роль, в том числе и для экономического развития. Было ясно, что суверенитета у Европейского союза не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим следуют, в той критической ситуации, которая произошла, и экономические потери", - отметил он.

По словам главы государства, еще совсем недавно политологи говорили, что ЕС - это экономический гигант, но политический карлик. "Это не мои слова, я никого не хочу обидеть, мы сами читали это в западных источниках. Утрата суверенитета политического сегодня ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям. Поэтому одна из ключевых задач, в том числе и в рамках СВО - укрепление суверенитета России", - указал он.