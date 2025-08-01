Лукашенко: если бы Евросоюз и Россия объединились, это была бы очень мощная сила

Россия и Евросоюз были бы очень мощной силой, если бы объединились, но в Брюсселе этого не понимают. Соответствующую точку зрения изложил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, передает телеканал "Россия-24".

"А ЕС надо было не таскаться с нами лоб в лоб, об этом я тоже не раз говорил, а вместе быть. Евросоюз и Россия - вот это была бы мощь, если бы объединились. Но, разумеется, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них. Это было бы страшнее, чем Китай. Если бы это объединить, это было бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо", - указал он.