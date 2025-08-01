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FT: в Швейцарии шокированы объявленными пошлинами США
1 августа 2025 / 17:19
FT: в Швейцарии шокированы объявленными пошлинами США
© Diego Grandi/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Власти Швейцарии шокированы решением президента США Дональда Трампа обложить швейцарский экспорт пошлиной в размере 39%. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

"Неясно, что Соединенные Штаты хотят от нас", - сказал изданию неназванный швейцарский депутат. По его словам, власти в Берне находятся "в состоянии шока".

Как сообщает издание, правительство конфедерации некоторое время назад заявило, что шаг американской администрации вызывает "глубокое сожаление". Отмечается, что пошлины, о применении которых было объявлено 1 августа, что совпало с национальным праздником - днем основания Швейцарии, оказались даже выше, чем глава Белого дома анонсировал ранее. Под особым ударом оказалась фармацевтическая промышленность альпийского государства.

В 2024 году, по данным FT, Швейцария экспортировала в США товаров на сумму $60,9 млрд, по большей части фармацевтические препараты, медицинские приборы, кофе, часы и золото. при этом на золото пришлось $11,5 млрд.

В пятницу Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины наряду со Швейцарией введены против таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%).

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