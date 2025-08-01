Проведение "Олимпийских игр" среди осужденных в разных регионах может способствовать развитию спортивной инфраструктуры в российских колониях и позволит заключенным регулярно заниматься физической активностью. Об этом заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с ТАСС.

В мае в ИК-10 УФСИН по Тверской области прошли третьи "Олимпийские игры" среди осужденных. В соревнованиях приняли участие команды из шести колоний региона, а программа включала десять дисциплин - от бега и армрестлинга до подтягиваний, шахмат и перетягивания каната. Состязания в регионе проходят с 2023 года.

"Олимпийские игры" в колонии - это потрясающая идея. Главное, чего, я думаю, недостает осужденным - это занятия спортом. Даже там, где у людей есть свободное время, спорт часто отсутствует. Если такие игры проходят пока лишь в одном регионе, это хорошее начало. Главное - чтобы инициативу подхватили другие субъекты", - указала Меркачева.

По ее словам, организация подобных Игр может придать импульс развитию спортивной инфраструктуры в колониях. "Если проходят "Олимпийские игры", значит, площадки нужно приводить в порядок. Появляется шанс на создание крытых спортзалов и условий для регулярных занятий. Если эту инициативу подхватят по всей стране - это было бы лучшее, что можно себе представить", - подчеркнула правозащитница.