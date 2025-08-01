Путин: России необходим мир, который устроит Москву и Киев

России необходим длительный мир с Украиной, который бы устраивал обе стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами.

"Нам нужен длительный и прочный мир. На хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Москву, и Киев, обеспечили бы безопасность одних стран, и, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить о безопасности Европы в целом", - указал он.