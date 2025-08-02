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Кадыров сообщил, что возобновил тренировки после перерыва
1 августа 2025 / 18:19
Кадыров сообщил, что возобновил тренировки после перерыва
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что возобновил активные тренировки после паузы. Соответствующее видео он разместил на своей странице во "ВКонтакте".

"Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно", - указал руководитель региона.

Он добавил, что тренер подготовил для него специальную программу упражнений

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