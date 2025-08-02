Кадыров сообщил, что возобновил тренировки после перерыва

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что возобновил активные тренировки после паузы. Соответствующее видео он разместил на своей странице во "ВКонтакте".

"Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно", - указал руководитель региона.

Он добавил, что тренер подготовил для него специальную программу упражнений