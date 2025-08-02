В Белгородской области жертвами атаки дрона ВСУ стали два человека

Два человека погибли в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Уразово Белгородской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Недалеко от поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые направлялись к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - указал он.