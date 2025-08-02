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Общество
В Белгородской области жертвами атаки дрона ВСУ стали два человека
1 августа 2025 / 18:41
© Сергей Булкин/ ТАСС, архив
Два человека погибли в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Уразово Белгородской области. Соответствующее сообщение разместил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Недалеко от поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые направлялись к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте", - указал он.
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