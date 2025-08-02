Корабль Crew Dragon c космонавтом Платоновым отправлен к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в состав которой входит россиянин Олег Платонов, стартовал к Международной космической станции (МКС). Запуск транслировался на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) был выполнен в 11:43 по местному времени (18:43 мск). На орбитальную станцию также отправились американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Первоначально запуск Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 должен был пройти 31 июля, однако из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли на сутки.

Роскосмос и NASA совершают перекрестные полеты в рамках программы МКС. Так, некоторые американские астронавты доставляются на станцию на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon.

Как заявил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, министр транспорта США, и. о. главы NASA Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах по программе МКС после 2026 года.