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В Севастополе одобрили увеличение выплаты бойцам до 700 тыс. рублей
1 августа 2025 / 19:20
В Севастополе одобрили увеличение выплаты бойцам до 700 тыс. рублей
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Власти Севастополя поддержали проект, подразумевающий увеличение размера единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, до 700 тыс. рублей. Об этом заявила глава департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, передает ТАСС.

В августе прошлого года единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны через пункт отбора в Севастополе увеличили с 200 до 400 тыс. рублей. В январе текущего года - до 500 тыс. рублей.

"Мы увеличиваем выплату с 1 августа заключившим контракт с Минобороны РФ через пункт отбора в Севастополе. Теперь она будет составлять 700 тыс. рублей", - отметила Сулягина.

Кроме того, администрация поддержала проект, в соответствии с которым севастопольцы, заключившие контракт с МО РФ в других регионах страны, получат выплаты при условии, что они не получали аналогичную поддержку по месту заключения контракта. На сегодняшний день эта категория охватывает 147 человек.

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