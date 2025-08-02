Лавров: Москва ждет ответа Киева по созданию групп по военно-политическим вопросам

Москва предложила образовать с Киевом рабочие группы по политическим и военным вопросам, ждет ответа украинской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров при общении с журналистами.

"К настоящему моменту прошло три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы значительным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России Владимир Путин 1 августа на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ждем конкретной реакции из Киева", - указал глава российской дипломатии.

"Пока же вместо нее - взаимоисключающие заявления Зеленского: то опять немедленное перемирие без предварительных условий с прямым призывом к Западу использовать его для накачки Украины оружием, то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с Владимиром Путиным, то требование к Западу добиться "смены российского руководства". Все это - с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто беспокоится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - отметил он.