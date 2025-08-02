Aktualne: в Чехию по итогам 2024 года ввезли российской стали на $309,5 млн

Импорт российской стали в Чехию по итогам прошлого года оценивается в 6,6 млрд крон (порядка $309,5 млн). Соответствующие данные приводит новостной портал Aktualne.

Отмечается, что поставки российской стали в республику в 2025 году продолжаются. Россия остается крупнейшим поставщиком стали в страну, опережая по этому показателю Китай и Южную Корею. В Чехию из Китая в 2024 году поступило стали на сумму $136 млн, из Южной Кореи - на сумму около $211 млн.

По данным портала, компании-импортеры самостоятельно решают вопросы, связанные с предоставлением исключений из антироссийских санкций. Некоторые из них получили разрешения осуществлять закупки стали до 2028 года.

Российская сталь обходится заказчикам значительно дешевле, чем сталь других поставщиков. Она применяется в автомобилестроении и строительной индустрии, указывается в материале.