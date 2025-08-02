ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 80% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту Росси Владимиру Путину вырос за неделю на 0,5 п.п. и составляет 78,4%.

Опрос проводился в период с 21 по 27 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% опрошенных (плюс 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,3 п.п. и составляет 74,7%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 49,5% респондентов (минус 0,4 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,2% участников опроса (плюс 0,8 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,7% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,2%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,6%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,7%, КПРФ - 9,5%, ЛДПР - 10,3%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 7,5%.