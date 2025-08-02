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Экс-президент Колумбии Урибе получил 12 лет тюрьмы
1 августа 2025 / 20:42
Экс-президент Колумбии Урибе получил 12 лет тюрьмы
© Mark Pitt Images/ Shutterstock/ FOTODOM

Суд вынес приговор экс-президенту Колумбии Альваро Урибе, признанному виновным в подкупе свидетеля, в виде 12 лет лишения свободы, но заменил тюремное заключение на домашний арест. Решение было оглашено в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте радиостанции Caracol Radio.

"Приговорить Альваро Урибе Велеса к 144 месяцам, то есть к 12 годам тюрьмы, штрафу в размере 2 420,5 минимальной зарплаты и запрету занимать государственные должности на срок 100 месяцев и 20 дней", - заявила судья Сандра Эредия. Вместе с тем она постановила "предоставить осужденному замену тюремного заключения домашним арестом".

В понедельник Эредия признала Урибе виновным в подкупе свидетеля и обмане органов правосудия.

В 2012 году Урибе подал иск в отношении сенатора Ивана Сепеды, которого он обвинил в подделке показаний против него. Однако суд инициировал расследование в отношении самого экс-президента. Согласно материалам следствия, он подкупил свидетелей для дачи показаний против Сепеды, который обвинил Урибе в связях с военизированными группировками и наркоторговцами.

Урибе возглавлял страну в 2002-2010 годах. Он стал первым осужденным бывшим президентом Колумбии. 

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