Трамп поручил переместить две подлодки США якобы из-за высказываний Медведева

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил переместить две американские атомные подлодки "в надлежащие районы" якобы из-за слов зампреда Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

"В связи с чрезвычайно провокационными заявлениями бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который сегодня является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими подстрекательскими заявлениями скрывается нечто большее", - указал американский лидер в Truth Соц. сети. О каких высказываниях идет речь он не уточнил.

"Слова очень важны и часто могут приводить к непреднамеренным последствиям, я надеюсь, что это не один из таких случаев", - отметил глава Белого дома.

В понедельник Медведев написал в соцсети X, что Трамп, угрожая РФ и ограничивая сроки украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне.