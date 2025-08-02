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Reuters: НАТО прорабатывает новый механизм поставок оружия Украине
1 августа 2025 / 21:23
Reuters: НАТО прорабатывает новый механизм поставок оружия Украине
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

США и остальные государства - члены НАТО работают над новым механизмом военных поставок, который предусматривает закупки американского оружия из так называемого списка приоритетных потребностей Украины. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Согласно публикации, Украина должна определить приоритетность необходимых ей вооружений партиями по $500 млн, а союзники по НАТО в координации с генсеком альянса Марком Рютте решат, кто выделит на это средства. Ожидается, что благодаря такому подходу военный блок сможет передать Киеву американское оружие на сумму $10 млрд. Как заявил один из источников, это позволит странам Европы быстрее осуществлять закупки вооружений у США и избегать длительных бюрократических процедур.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет финансировать такие поставки. Координировать этот процесс будет НАТО. По словам американского лидера, поставки будут включать 17 систем Patriot.

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