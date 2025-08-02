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Экономика
Трамп утверждает, что Индия откажется от закупок нефти у России
1 августа 2025 / 21:53
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что Индия откажется от закупок нефти у России, чтобы заключить торговую сделку с Соединенными Штатами.
"Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Не знаю, верно это или нет", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме, говоря о торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели.
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