Трамп утверждает, что Индия откажется от закупок нефти у России

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что Индия откажется от закупок нефти у России, чтобы заключить торговую сделку с Соединенными Штатами.

"Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Не знаю, верно это или нет", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме, говоря о торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели.