Зеленский и НАБУ: новый закон – новый виток борьбы

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

На прошлой неделе украинский парламент ожидаемо одобрил законодательный откат от лишения практически всех прав антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Несмотря на прогнозы о возможных подковерных интригах, сомнений в том, что это произойдет, все-таки было мало. Запомнился, скорее, антураж голосования, впрочем, характерный для украинской демократии: депутат Алексей Гончаренко (признан в России террористом и экстремистом) демонстрировал плакат «Зе – энд», еще два депутата подрались, а депутат Дмитрий Костюк вышел из фракции «Слуга народа». Этим он, кстати, пошатнул пока существующее, но истончившееся пропрезидентское большинство: потенциальный выход еще шести слуг пробьет отметку в 226 голосов, требующуюся для поддержания данного большинства.

Также вполне очевидно, что политическая борьба вокруг этих структур после 31 июля не прекратится. Прямо в день голосования в The Times вышло интервью главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко. По его словам, формальное восстановление прежних полномочий НАБУ и САП отнюдь не гарантирует нового вмешательства исполнительной власти в их деятельность (об этом же он ранее говорил в комментарии для Financial Times – мол, имеют место скоординированные действиях верхушки киевского режима по уничтожению независимости антикоррупционной вертикали).

«Это была масштабная, преднамеренно спланированная атака всех правоохранительных органов на антикоррупционную систему. Главное было взять под контроль все наши расследования, чтобы иметь информацию о том, где мы расследуем, что мы расследуем и на каком этапе мы находимся… чтобы защитить людей от уголовной ответственности», - заявил, в частности, глава САП.

Как сообщил Клименко, один из детективов НАБУ, занимавшийся расследованием политически острого дела, вынужденно отказался им заниматься из-за угрозы собственной безопасности. По этой же причине заметно оскудели ряды информаторов агентства. «Единственное агентство, которое заставляет высших чиновников опасаться коррупционных действий, — это НАБУ. Главное в нашей работе — ее огромный превентивный эффект», - сказал Клименко.

Исполнены скепсиса и другие влиятельные западные СМИ. «Украинские чиновники по борьбе с коррупцией опасаются, что давление со стороны администрации президента Владимира Зеленского останется даже после того, как он отступил от меры по лишению антикоррупционных агентств независимости. ..[Новый закон] не дал гарантий прокурорам и следователям по борьбе с коррупцией, которые деморализованы и напуганы отсутствием институциональной поддержки, говорят источники… Тем, кто поддерживал военные цели Украины, поворот, который критики назвали авторитарным, было трудно переварить», - пишет Bloomberg.

«Вчерашний спектакль в Раде показал: пока военные держат фронт, гражданам придется бороться с врагом внутри страны», - соглашается The Spectator. По данным ссылающегося на украинский источник The Economist, детективы НАБУ в негодовании от атаки на них и теперь будут еще активнее в своих расследованиях: «Они были публично унижены администрацией президента. Детективы будут соблюдать закон при расследованиях, но отныне не отступят ни на шаг. Ситуация изменилась».

На Банковой, меж тем, вовсю заявляют, что кризис преодолен, а украинская демократия стала чуть ли не сильнее. «Великолепное голосование за законопроект Президента о независимости НАБУ и САП. У нас замечательное гражданское общество, прекрасная молодежь, которую слышит Президент Владимир Зеленский. Есть быстрый диалог власти и общества», - прокомментировал голосование в раде глава «офиса президента» Ермак – на фоне сообщений из НАБУ о расследовании его и нынешней главы правительства Юлии Свириденко по поводу ненормированных зарубежных вояжей за государственный счет.

Зеленский и вовсе для поддержания видимости восстановленной гармонии встретился с главами САП и НАБУ. Более того, он сам заявил, что эти структуры раскрыли масштабную коррупционную схему по краже средств выделенных, выделенные на закупку дронов и средств РЭБ для ВСУ. Среди задержанных - депутат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов, экс-губернатор Луганской области Сергей Гайдай, региональные чиновники и командир Нацгвардии. Украинский главарь потребовал «серьезных результатов» от расследования.

Правда, эта новость с определенного ракурса выглядит если не «договорняком», то ситуацией, в той или иной степени устраивающей обе стороны. НАБУ и САП показывают, что вновь оседлали антикоррупционного коня. Зеленский, сдавая второ- и третьестепенных фигур режима, отводит (временно или нет – другой вопрос) от рыбы покрупнее, да еще и формулировками вроде «требую результатов» демонстрирует, кто в доме главный и показывает себя еще более крупным борцом за честность, чем оппоненты.

Некоторые СМИ видят и другие признаки «договорняка» - прекращение «прогрева» уличных протестов, исчезновения из критических статей упоминаний Тимура Миндича, близкого к Зеленскому персонажа, считающегося его «кошельком»; ранее НАБУ и САП открыли против Миндича расследования. С другой стороны, потерпев фиаско в попытках ущемить «антикоррупционеров», Зеленский предусмотрел другие способы борьбы с ними. Так, согласно новому закону, сотрудников НАБУ, САП и еще некоторых ведомств, имеющих доступ к гостайне, обяжут проходить проверки на полиграфе по методике, утвержденной СБУ. Украинская борьба за власть, против власти и за влияние на власть продолжается.