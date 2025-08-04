Коррупционный кризис на Украине набирает обороты

Марина Харькова, журналист, Донецк

Антикоррупционеры, которых Зеленский хотел разогнать, а потом спешно отыграл решение назад после массовых акций протеста и возмущения Запада, берут реванш. А украинские СМИ, политики и блогеры наперебой публикуют новые факты расследований по коррупции Зеленского и его окружения.

Теперь антикоррупционеры раскручивают клубок махинаций вице-премьера Украины Алексея Чернышова, кума Зеленского. По информации из дела по Чернышеву, которое ведет НАБУ, экс-министр фиктивно пристраивал в «Нафтогаз» своих домработников, охранников и прочую прислугу. По факту эти люди работали на Чернышева у него дома и обслуживали его, а по бумагам были трудоустроены на должности в компании с окладом не меньше 300 тысяч гривен в месяц. Заодно прислуга получала и бронь от мобилизации. А недавно стало известно, что Чернышов строит за десятки миллионов долларов комплекс дворцов в Киевской области.

Потерявшему силу украинскому майдану в защиту НАБУ и САП тайные организаторы протестов подкинули целый ворох поводов к выражению нового недовольства – по той же схеме и лекалам, по которым организовывался майдан в Киеве в 2014-м году.

Как сообщило украинское издание «Бигус.Инфо», фигуранты коррупционного дела экс-вице-премьера Алексея Чернышева строят элитные дворцы под Киевом на 8 гектарах на берегу реки Козинка, которой владеет компания «Блум девелопмент», одним из совладельцев которой ранее и был отставной глава НАК «Нафтогаз» Чернышев. Позже он передал свою долю жене, а та – нынешней владелице компании Лилии Лысенко, которая ранее работала с Чернышевым и проходит сообщницей по его нынешнему делу. Лысенко также является соосновательницей жилищно-строительного кооператива «Солнечный берег», который заказал строительство в элитном поселке Козин, где расположены имения всей украинской высокопоставленной верхушки. Еще одной соосновательницей «Солнечного берега» является Инна Яцик, которая тоже фигурирует в материалах следствия. Она - соучредитель кооператива и партнер Лысенко, а ее родственник Святослав Малашко является владельцем квартир, которые следствие рассматривает как взятки Чернышеву. Всего в Козине идет строительство четырех роскошных поместий, которые стоят ориентировочно за 12,5 млн долларов каждый. Реальным же куратором строительства является «кошелек» Зеленского и совладелец «Студии 95 квартал» Тимур Миндич.

«Эти дворцы во время войны строятся для семей Зеленского, Чернышева, Миндича и для Ермака. Десятки миллионов евро. Это символ коррупции на крови солдат во время войны», - заявил бывший депутат, националист-радикал Игорь Мосийчук (признан в РФ экстремистом и террористом).

По его сведениям, четыре особняка планируется расположить рядом. Они принадлежат бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, главе Офиса Зеленского Андрею Ермаку, самому Зеленскому и его бизнес-партнеру Тимуру Миндичу.

К разоблачениям подключился и украинский депутат Ярослав Железняк, который выложил фото золотых унитазов в туалете бизнес-партнёра Зеленского Тимура Миндича. Как утверждает нардеп, фото сделано в квартире, которую прослушивали детективы НАБУ, cобирая компромат.

Как выяснили детективы НАБУ, деньги европейских и американских союзников Зеленский и его окружение тратили на обеспечение собственной жизни в стиле лакшери, а вовсе не на поддержку украинцев или повышение зарплат воякам, хотя глава киевского режима требовал деньги от Запада именно на это.

В ходе расследования НАБУ вела еще прослушивание «золотоунитазной» квартиры Тимура Миндича. Там НАБУ, по данным киевских СМИ, три месяца прослушивала и самого Зеленского.

«Квартира приближенного к Зеленскому бизнесмена в доме по Грушевского, 9а – это как теневой Офис президента, где обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и кого из крупных бизнесменов надо отправить под санкции»,- сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Все полученные с помощью негласных следственно-розыскных действий материалы НАБУ передали в ФБР. Известно, что этот компромат содержит переговоры Миндича с Зеленским, Чернышевым, Ермаком, Шурмой (сбежал в Германию) и еще целым рядом украинских бизнесменов, политиков и депутатов. Всплыли шокирующие детали, которые касаются коррупционных схем и взяток, строительства оборонных сооружений, торговли оружием, отжима крупного украинского бизнеса и прочего. Также Тимур Миндич обсуждал с Зеленским противодействие украинским антикоррупционным структурам и схемы обналичивания бюджетных средств.

По данным издания «Страна.уа», прослушка была установлена, когда шел ремонт в квартире этажом ниже квартиры Миндича. По другой версии, для прослушки из квартиры выше пришлось просверлить отверстие в полу. В рамках расследования детективы НАБУ даже провели обыски у Ростислава Шурмы, еще одного деятеля из ближайшего окружения Миндича и Зеленского. И обыск прошел не в кабинете и не в офисе, а в личной квартире коррупционера в пригороде Мюнхена.

А по информации украинского блогера Анатолия Шария, детектива НАБУ, который играл важнейшую роль в документировании и расследовании этого дела, СБУ уже отправили в СИЗО, где его допрашивают с пристрастием.

У Владимира Зеленского и его окружения, включая главу его офиса Андрея Ермака, кума и бывшего вице-премьера Алексея Чернышева и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, есть еще и недвижимость в Саудовской Аравии. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, комментируя строительство дворцов для Зеленского и его свиты под Киевом.

«Я знаю, что в Саудовской Аравии они покупали недвижимость», – сказал Олейник.

Известно, что роскошная недвижимость на 600 кв.м расположена на острове Джумейра Бэй в ОАЭ, в элитном комплексе Bvlgari Marina Lofts с видом на океан, бассейнами и панорамными окнами. В декабре 2023 года эти апартаменты были куплены для Зеленского через подставных лиц за $16,9 млн.

По мнению доктора политических наук, украинского политика Александра Семченко, Зеленский всегда страстно любил роскошь. «Во время предвыборной компании клялся уменьшить президентские кортежи — а в итоге начал ездить на самых длинных. Божился, что из президентского кабинета выбросит все золото. Но теперь золото у него даже в бункерах! Есть у Зеленского две особенные страсти - к дорогим часам и к роскошным автомобилям. А его баснословные миллионы выводятся через британские офшоры, офшоры на острове Мэн, на Виргинских островах, хранятся на множестве разных счетов», - рассказал Семченко.

По оценке депутата Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга Народа» Александра Дубинского, Зеленский воровал от $500 млн до $1 млрд в год на проекте «Большая стройка» (президентская программа, после старта которой возведение километра дорог стало втрое дороже), а на военном конфликте - $50 млрд. А через несколько дней после такого заявления Дубинского бросили в застенки СБУ.

Еще год назад получили огласку другие факты о капиталах Зеленского. Например, как его родители получили гражданство Израиля и тут же стали обладателями загородного дома на 950 квадратных метров в городе Ришпон за $8 млн. В особняке есть роскошный бассейн на 9 тонн морской воды и 120 метровый дом для охраны. Еще одно роскошное поместье в престижном египетском Эль-Гуне оформлено на Ольгу Кияшко - мать Елены Зеленской. По данным египетского обозревателя Мохаммеда Аль-Алави, недвижимость куплена на деньги, выделенные союзниками «на военную помощь Украине», и стоила $4,8 млн. За это журналисту пришлось заплатить жизнью. Спустя три месяца после публикации информации о поместье Зеленского журналиста Аль-Алави убили. Но он был не единственным, кто рассекретил богатства Зеленского. Например, американская телеведущая Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону заявила, что Зеленский вместе с приближенными активно скупает роскошные особняки в Швейцарии.

Сразу несколько западных изданий выпустили расследования, что украинский президент купил яхту за $48 млн. Первым об этом сообщил известный британский политик Дэвид Куртен. Он выложил фото яхты «Наследие» и отметил, что роскошный корабль был приобретен Зеленским «на пожертвования налогоплательщиков США, Великобритании, Евросоюза».

Судя по валу скандалов, это еще далеко не все всплывшие истории. «Пока лет десять "евромайдановцы" искали золотой унитаз Януковича, его обнаружили НАБУшники в квартире "кошелька" Зеленского пана Миндича", - комментируют происходящее украинцы. Ясно, что им заброшена наживка, чтобы развернуть новые майданы – получится ли, это вопрос. Но методичка одна и та же: коррупция во власти.