Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прибудет в Россию 6-7 августа.

Глава Белого дома 3 августа во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (штат Нью-Джерси) заявил, что Уиткофф "сфокусирован на границе". "Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", - утверждал Трамп. "Посмотрим, что произойдет", - добавил он.

При этом американский лидер подтвердил, что 9 августа может ввести в отношении России санкции, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса. "Но они, кажется, очень хорошо обходят санкции", - добавил президент. На вопрос о том, может ли РФ избежать введения санкций со стороны действующей американской администрации, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена "сделка, в результате которой перестали бы погибать люди".

14 июля Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10 дней. Как заявил впоследствии заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге 30 июля, что российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций.