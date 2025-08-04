Потери Европейского союза из-за прекращения торговли и энергетического сотрудничества с Россией составили более €1 трлн. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко "Известиям".

По его словам, согласно подсчетам большинства экспертов, общая сумма потери в результате отказа энергетического сотрудничества с Россией и от свертывания торговли уже превысила €1 трлн. Дипломат уточнил, что в 2013 году у РФ и ЕС было €417 млрд торговли, а в 2024 году - €60 млрд, сегодня же она стремится, фактически, к нулю. Он охарактеризовал это как упущенная прибыль.

Грушко отметил, что в Европе стоимость природного газа превышает стоимость газа в США в четыре-пять раз. Электроэнергия при этом дороже вдвое и втрое, подчеркнул он, назвав эти показатели той ценой, которую приходится платить европейским странам "за свертывание любых экономических контактов" с Россией.