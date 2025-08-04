Беседа президента Швейцариии, начальника федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер и американкого лидера Дональда Трампа была ужасной, пишет газета Financial Times (FT).

Как отмечается, Швейцария была готова согласиться на 10% пошлины США в обмен на намерение инвестировать в Соединенные Штаты $150 млрд. Сама же Келлер-Зуттер в прошлом месяце утверждала, что нашла "подход к Трампу".

Вместе с тем истинный масштаб проблем стал понятен 31 июля. По словам нескольких осведомленных источников, поздно вечером 31 июля Келлер-Зуттер провела "катастрофический" телефонный разговор с президентом США.

Глава Белого дома говорил только о торговом дефиците в торговле с Конфедерацией в размере $39 млрд в год. "Разговор не был хорошим, с самой первой минуты Трамп ясно дал понять, что 10% недостаточно. Все, на чем он фокусировал внимание - на том, что Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер нечего было возразить", - рассказал один из собеседников издания.

В Швейцарии начали поиски виноватых, после того как США объявили 1 августа о применении в отношении страны экспортных пошлин в размере 39%.