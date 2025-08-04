Скончался кинорежиссер Эльдар Шенгелая

Грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщил Фонд Нато Вачнадзе.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Эльдар Шенгелая", - сказано в сообщении, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тбилиси. В 1958 году окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Дебютным фильмом Эльдара Шенгелая стала киносказка "Легенда о ледяном сердце", поставленная совместно с Алексеем Сахаровым. С 1960 года режиссер работал на киностудии "Грузия-фильм". Поставил такие фильмы, как "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Голубые горы, или Неправдоподобная история".

В 1988 году он получил звание Народного артиста СССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976), Победы имени святого Георгия (Грузия, 2009). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985).