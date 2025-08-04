Российские легкоатлеты взяли два золота на турнире в Нигере

Все пять российских легкоатлетов, участвовавших в международном Кубке Сахель в Нигере, завоевали медали. Об этом сообщил тренер сборной России Дмитрий Богданов в беседе с ТАСС.

"Российские спортсмены отправились на этот турнир с флагом и с гимном страны. Прыгун в высоту Александр Асанов и бегунья Ольга Лизякина (400 м) заняли первые места, Антон Чипизубов стал вторым в беге на 5 000 м, Карина Кочеткова (бег на 200 м) и Константин Шабанов (бег на 110 м с барьерами) заняли третьи места", - рассказал собеседник агентства.

Участниками соревнований также стали легкоатлеты из Нигера, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании и Чада, входящих в африканский регион Сахель.

"Мы добирались в Нигер с двумя пересадками - в Стамбуле и в Нджамене. Перелет прошел нормально, успели размяться и принять участие в пресс-конференции", - отметил Богданов.

Российские легкоатлеты с марта 2022 года из-за обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах. Право выступать на зарубежных турнирах под флагом страны легкоатлеты из России потеряли еще в 2017 году, ранее они были вынуждены пропустить Олимпиаду-2016 в Бразилии (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, проживавшей в США).

В декабре 2023 года в Монако состоялось заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), по итогам которого глава организации Себастьян Коу объявил, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до Олимпиады в Париже.