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Политика
Южная Корея убирает с границы громкоговорители для пропаганды на КНДР
4 августа 2025 / 11:14
Южная Корея убирает с границы громкоговорители для пропаганды на КНДР
© Артем Геодакян/ ТАСС

Вооруженные силы Республики Корея начали убирать с границы с КНДР громкоговорители для пропагандистского вещания в сторону соседней республики. Об этом информировали в Минобороны Республики Корея.

"С понедельника вооруженные силы начали убирать громкоговорители, предназначенные для вещания на Север. Это не скажется на боеспособности армии и станет практической мерой, которая будет способствовать снижению напряженности между Югом и Севером", - указал заместитель официального представителя ведомства Ли Гён Хо во время брифинга. Он уточнил, что предварительной договоренности с Пхеньяном на этот счет не было.

Ли Гён Хо отметил, что в течение 2-3 дней будет демонтирована вся стационарная аппаратура. Всего в пограничных районах установлены около 20 громкоговорителей. 

11 июня новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил прекратить вещание из этой аппаратуры на границе. КНДР, со своей стороны, прекратила ретранслировать шум.

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