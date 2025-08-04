Южная Корея убирает с границы громкоговорители для пропаганды на КНДР

Вооруженные силы Республики Корея начали убирать с границы с КНДР громкоговорители для пропагандистского вещания в сторону соседней республики. Об этом информировали в Минобороны Республики Корея.

"С понедельника вооруженные силы начали убирать громкоговорители, предназначенные для вещания на Север. Это не скажется на боеспособности армии и станет практической мерой, которая будет способствовать снижению напряженности между Югом и Севером", - указал заместитель официального представителя ведомства Ли Гён Хо во время брифинга. Он уточнил, что предварительной договоренности с Пхеньяном на этот счет не было.

Ли Гён Хо отметил, что в течение 2-3 дней будет демонтирована вся стационарная аппаратура. Всего в пограничных районах установлены около 20 громкоговорителей.

11 июня новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил прекратить вещание из этой аппаратуры на границе. КНДР, со своей стороны, прекратила ретранслировать шум.