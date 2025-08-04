Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 4 июля отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,15%, до 2 732,16 пункта, индекс РТС - также на 0,15%, до 1 071,46 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 0,65 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,0575 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 730,18 (+0,08%), индекс РТС составлял 1 070,68 пункта (+0,08%). Вместе с тем курс юаня перешел к росту и составлял 11,083 рубля (+1,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.