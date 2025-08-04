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Безопасность
Трамп заявил, что две передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион
4 августа 2025 / 11:44
© Mass Communication Specialist 3rd Class Adam K. Thomas/ U.S. Navy via Getty Images/ТАСС
Две американские атомные подлодки, которые президент США Дональд Трамп ранее распорядился передислоцировать "в надлежащие регионы" якобы из-за высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, уже прибыли в заданный район дислокации.
"Они уже находятся в регионе, там, где им надлежит быть", - отметил глава Белого дома при общении с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (штат Нью-Джерси). Некоторое время назад Трамп сообщил в интервью телеканалу Newsmax о том, что подлодки будут находиться ближе к России, однако не стал уточнять их местоположение.
Медведев написал 28 июля в соцсети X, что Трампу, угрожая России и ограничивая сроки украинского урегулирования, следует помнить, что любой ультиматум становится шагом к войне.
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