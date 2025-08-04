Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" обладает потенциалом, чтобы стать реальной альтернативой премии "Оскару". Соответствующую точку зрения изложил Народный артист России Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

По его словам, "Бриллиантовой бабочке" нужно заслужить какой-то авторитет, для этого должно пройти время". Шахназаров отметил, что "она может быть весьма значимой для кинематографа, стать авторитетной, на что у нее есть основания".

Он обратил внимание, что любая премия начинает оказывать влияние на кинематографический процесс, когда завоевывает признание. "Авторитет для кинопремии - это когда на нее выдвигаются по-настоящему серьезные фильмы. Качество фильмов определяет качество премии. Бывают премии, куда все мастера хотят представить свои фильмы", - указал артист.

По мнению собеседника агентства, "Бриллиантовая бабочка" может стать реальной альтернативой кинопремии "Оскар", но для этого необходимо время.

С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил режиссер Никита Михалков. 24 ноября текущего года в Москве состоится первая торжественная церемония вручения награды. Учредители премии - Минкультуры РФ и Российский фонд культуры.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях. Вместе с тем лучший фильм получит $1 млн, победители в других номинациях получат по $250 тыс.