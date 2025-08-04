Global Times: Бразилия и Индия продолжат закупать российскую нефть после угроз Трампа

Индия и Бразилия заинтересованы в поставках энергоносителей из России и не поддадутся угрозам президента США Дональда Трампа, который настаивает на прекращении закупок российской нефти. Об этом пишет газета Global Times, ссылаясь на оценки китайских экспертов.

"Тарифы Трампа сильно ударили по разным странам. Вместо того чтобы пассивно ждать гибели, лучше стоять на своем и тем самым смягчить потери", - указал политолог Академии общественных наук Китая Люй Сян.

По его словам, каждое государство имеет право отстаивать свои законные интересы и Бразилия, и Индия "действуют согласно такому принципу". Эксперт отметил, что это иллюстрирует их "приверженность независимой внешней политике". Администрация Трампа воспринимает тарифы как "панацею от всех трудностей", однако "реальность говорит об обратном", добавил он.

Как заявил его коллега эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института "Тайхэ" Цянь Фэн, Индия, несмотря на давление США, не откажется от закупок российской нефти. Он обратил внимание, что индийская сторона испытывает дефицит нефти, а российские энергоносители располагают "такими преимуществами, как экономическая эффективность и высокое качество", обеспечивая гарантии для успешного развития.

Цянь Фэн полагает, что попытки американского руководства оказать давление на Нью-Дели могут привести к обратному эффекту. Индия может "пересмотреть свою внешнюю политику" и сделать еще больший акцент на стратегии "балансирования между ведущими державами", подчеркнул он.

Некоторое время назад Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, закупающих нефть у России. В частности, это касается Бразилии и Индии.