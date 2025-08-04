Литовское правительство ушло в отставку

Правительство Литвы подало в отставку. Решение об этом кабмин принял на специально созванном заседании.

"С отставкой премьер-министра в соответствии с законом правительство слагает свои полномочия и ставит об этом в известность президента", - указали в пресс-службе кабинета министров.

Премьер Гинтаутас Палуцкас подал в отставку 31 июля после сообщений в СМИ о том, что до вступления в должность он в обход очереди получил в банке кредит для фирмы, ведущим акционером которой являлся. Кроме того, в 2012 году, возглавляя администрацию столичного муниципалитета, Палуцкас попал под суд за оказание протекции по коммунальному контракту. Он получил два года условно и был приговорен к выплате 16,5 тыс. евро в качестве компенсации ущерба. Расчет надо было осуществить в течение года, но последние выплаты политик сделал только в июле 2025 года.

Около десятилетия назад Палуцкас добился оформления земельного участка на территории принадлежащего государству леса, где планировал строительство. Оно было прекращено прокуратурой, а земля возвращена государству. При содействии премьера европейский грант для фирмы получили его родственники.