Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 августа 2025 / 15:07
КОТИРОВКИ
USD
04/08
80.3289
EUR
04/08
91.7056
Новости часа
Песков отметил, что в ядерной войне не может быть победителя Российские средства ПВО нейтрализовали 120 беспилотников ВСУ
Москва
4 августа 2025 / 15:07
Котировки
USD
04/08
80.3289
0.0000
EUR
04/08
91.7056
0.0000
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
4 августа 2025 / 09:17
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
1 августа 2025 / 16:24
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
1 августа 2025 / 15:04
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика
Литовское правительство ушло в отставку
4 августа 2025 / 12:33
Литовское правительство ушло в отставку
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Правительство Литвы подало в отставку. Решение об этом кабмин принял на специально созванном заседании.

"С отставкой премьер-министра в соответствии с законом правительство слагает свои полномочия и ставит об этом в известность президента", - указали в пресс-службе кабинета министров.

Премьер Гинтаутас Палуцкас подал в отставку 31 июля после сообщений в СМИ о том, что до вступления в должность он в обход очереди получил в банке кредит для фирмы, ведущим акционером которой являлся. Кроме того, в 2012 году, возглавляя администрацию столичного муниципалитета, Палуцкас попал под суд за оказание протекции по коммунальному контракту. Он получил два года условно и был приговорен к выплате 16,5 тыс. евро в качестве компенсации ущерба. Расчет надо было осуществить в течение года, но последние выплаты политик сделал только в июле 2025 года.

Около десятилетия назад Палуцкас добился оформления земельного участка на территории принадлежащего государству леса, где планировал строительство. Оно было прекращено прокуратурой, а земля возвращена государству. При содействии премьера европейский грант для фирмы получили его родственники. 

Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
Политолог Ежов: прорыв на российско-украинских переговорах до 8 августа - маловероятен
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
12:57
Песков отметил, что в ядерной войне не может быть победителя
12:46
Российские средства ПВО нейтрализовали 120 беспилотников ВСУ
12:33
Литовское правительство ушло в отставку
12:17
Global Times: Бразилия и Индия продолжат закупать российскую нефть после угроз Трампа
11:59
Шахназаров считает, что "Бриллиантовая бабочка" может стать альтернативой "Оскару"
11:44
Трамп заявил, что две передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион
11:35
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:14
Южная Корея убирает с границы громкоговорители для пропаганды на КНДР
10:59
Российские легкоатлеты взяли два золота на турнире в Нигере
10:44
Скончался кинорежиссер Эльдар Шенгелая
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения