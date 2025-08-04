Российские средства ПВО нейтрализовали 120 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали за прошедшие сутки 120 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего за все время проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74 580 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 442 танка и других боевых бронемашин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 160 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 115 единиц специальной военной автомобильной техники.