Стоимость нефти Brent впервые с 28 июля опустилась ниже $69 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $69 за баррель впервые с 28 июля текущего года.

По состоянию на 11:36 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,46% и торговалась на уровне $68,98 за баррель. К 11:56 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и находился на отметке в $68,75 (-0,79%).

Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снижался на 1,28%, до $66,36 за баррель, свидетельствуют данные площадки.