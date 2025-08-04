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В Пекине объявлен наивысший уровень реагирования из-за угрозы наводнений
4 августа 2025 / 13:29
В Пекине объявлен наивысший уровень реагирования из-за угрозы наводнений
© CFOTO/ Sipa USA via Reuters Connect/ТАСС

В Пекине объявлен наивысший уровень реагирования на угрозу наводнений. Об этом информировало управление по чрезвычайным ситуациям столицы.

Как сообщается на его странице в WeChat, режим максимального противодействия стихии теперь распространяется на весь город. Прогнозируется, что с 18:00 (13:00 мск) на Пекин обрушатся ливни.

Ранее пекинский метеорологический центр объявлял о введении максимального уровня угрозы в связи с проливными дождями и их возможными последствиями - наводнениями и оползнями. Предупреждение касалось пяти районов - Фэнтай и Фаншань (юг города), Мэньтоугоу и Шицзиншань (запад), а также Хуайжоу (север Пекина). В зоне возможного затопления находится и Дасин (юг), где расположен один из двух столичных международных аэропортов.

Ожидается, что в период с 4 по 6 августа проливные дожди обрушатся на Пекин, расположенный от него к востоку город центрального подчинения Тяньцзинь и прилегающую провинцию Хэбэй. Согласно прогнозу синоптиков, 5 августа эпицентр ливней сместится к югу, в провинции Хэнань и Шаньдун.

Как отмечается, в ближайшие часы в южной и юго-западной части столицы КНР может выпасть до 150-200 мм осадков. Власти рекомендуют населению не покидать без надобности помещения, а компаниям - позволить сотрудникам не выходить на работу.

Вместе с тем для жителей, проживающих в низинах, предусмотрена эвакуация. Прекращают деятельность магазины и рынки, расположенные ниже уровня первого этажа, а также строительные площадки.

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