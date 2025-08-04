Боррель считает, что Евросоюз не сможет выполнить условия торговой сделки с США

Экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз не сможет выполнить обязательства, взятые на себя в рамках торговой сделки с Соединенными Штатами.

"Тарифное соглашение основано на дополнительных деталях, которые абсолютно невозможно выполнить. Эти уступки президенту США Дональду Трампу, которые он потом будет использовать против нас, утверждая, что мы не выполняем их, - поскольку мы действительно не можем их выполнить", - заявил он в интервью порталу EUObserver.

В частности, по словам Борреля, ЕС не сможет за три года купить американские энергоресурсы на $750 млрд, так как, на его взгляд, "это попросту невозможно".

Вместе с тем обязательство о наращивании закупок ЕС американских вооружений также невыполнимо, считает бывший глава евродипломатии. "Мы говорим, что хотим развивать собственный ВПК, обещая при этом все покупать у США. Это то же самое, что сказать, что у нас есть зеленая стратегия, и одновременно втрое увеличить закупки газа", - подчеркнул он.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп условились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% на порядка 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. ЕК, со своей стороны, пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.