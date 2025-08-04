Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ

Российские войска ударили беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В понедельник Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все заданные объекты поражены", - указали в российском оборонном ведомстве.