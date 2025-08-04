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Майк Тайсон назвал четырех величайших боксеров в истории
4 августа 2025 / 14:17
Майк Тайсон назвал четырех величайших боксеров в истории
© EPA/ JASON SZENES/ТАСС

Самыми величайшими боксерами в истории являются Джек Демпси, Сонни Листон, Мохаммед Али и Джордж Форман. Соответствующую точку зрения высказал бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон в интервью YouTube-каналу четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Шакила О'Нила.

По его словам, "Листон известен своим поражением, но оно лишь демонстрирует, насколько значима его фигура, ведь оно прославило Мохаммеда Али на годы".

Вместе с тем на вопрос о том, кто является лучшим боксером в истории, 58-летний Тайсон назвал себя.

Тайсон на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Он становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. 

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