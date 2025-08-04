Песков: американские ядерные подлодки несут боевое дежурство и без заявлений политиков

Американские ядерные подлодки несут боевое дежурство безотносительно заявлений политиков. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заочную дискуссию президента США Дональда Трампа и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях.

"В этом конкретном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс", - отметил он.

Некоторое время назад Трамп в соцсети Truth Соц. сети информировал о том, что он распорядился передислоцировать две американские атомные подлодки в надлежащие районы якобы из-за слов Медведева. Согласно оценке американского лидера, российский политик выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику.