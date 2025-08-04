В 51 регионе РФ пресекли деятельность 157 нелегальных оружейников

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией выявили в 51 регионе 157 нелегальных оружейников и 62 подпольные мастерские. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

"В мае - июне текущего года пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из незаконного оборота изъято 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, более 140 кг взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра. Раскрыта деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ЦОС отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой средств поражения, продолжается.