Посол РФ заявил, что многие итальянцы симпатизируют России

Многие в Италии симпатизируют России и хотят восстановления контактов, однако власти страны закрыты для диалога. Об этом заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в интервью "Известиям".

Он отметил, что в Италии достаточно обширная прослойка граждан, "которые с симпатией относятся к России, хотят скорейшего преодоления проблем и возвращения к нормальному диалогу между Римом и Москвой".

Вместе с тем, по словам дипломата, "руководство Италии по-прежнему остается герметично закрытым для официальных контактов с российской стороной на всех уровнях".