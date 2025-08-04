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Общество
Посол РФ заявил, что многие итальянцы симпатизируют России
4 августа 2025 / 14:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Многие в Италии симпатизируют России и хотят восстановления контактов, однако власти страны закрыты для диалога. Об этом заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в интервью "Известиям".
Он отметил, что в Италии достаточно обширная прослойка граждан, "которые с симпатией относятся к России, хотят скорейшего преодоления проблем и возвращения к нормальному диалогу между Римом и Москвой".
Вместе с тем, по словам дипломата, "руководство Италии по-прежнему остается герметично закрытым для официальных контактов с российской стороной на всех уровнях".
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