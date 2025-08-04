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Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Москва
4 августа 2025 / 17:31
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Экономика
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
4 августа 2025 / 16:58
Финансово-экономическая система во всем мире начала меняться не сегодня. Точкой отсчета можно считать введение беспрецедентных санкций против России. Дональд Трамп считает, что его экономические новшества в виде санкций или пошлин должны привести к укреплению Америки и доллара. Но, учитывает ли он возможность обратного процесса? Традиционные мировые экономические связи уже сейчас в значительной мере разрушились. Взамен мы видим, как укрепляется, например, БРИКС. Это объединение не ставит пока перед собой задачу создания новой мировой валюты, но, может быть, это только пока? Страшный сон элит США о завершении гегемонии доллара может сбыться. Вся политика Трампа, похоже, к тому и ведет. Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
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обеспечить безопасность
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