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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 160 военных
4 августа 2025 / 15:17
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 160 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 120 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 225. В результате действий группировок "Юг" и "Центр" было уничтожено до 150 и более 385 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 215 солдат в зоне группировки "Восток" и до 65 - в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.
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