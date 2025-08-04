Четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек, признали свою вину и раскаялись в содеянном. Об этом заявила представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар в беседе с ТАСС.

"После оглашения обвинительного заключения все непосредственные участники теракта заявили, что вину признают в полном объеме и раскаиваются в содеянном", - отметила собеседница агентства.

Адвокат сообщила, что Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода (внесны в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принесли потерпевшим извинения. "Файзов заявил, что определенные лица якобы воспользовались его молодостью и обманули его, так как у него были другие планы по жизни", - указала Айвар.

Она уточнила, что восемь соучастников непосредственных исполнителей теракта признали вину частично.