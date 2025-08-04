Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США

Европейцы, пообещавшие в рамках нового экономического соглашения с США, перестать покупать российский газ, вероятно, смогут без него обойтись. Это будет стоить им дорого, но, если так хочется – то можно. У России определенно возникнет избыток газа. Это означает, что Россия должна заниматься развитием внутреннего потребления газа. Не только дойти до всех рядовых потребителей, но и получать максимум продукции от переработки газа. Эту продукцию в виде удобрений, пластика – всего спектра товаров, производство которых невозможно без газа, можно продавать в тот же Евросоюз. Без этих товаров европейцы уже обойтись не смогут. ЕС, совершая экономическое самоубийство в новой сделке с американцами, дает другим странам возможность заместить его умирающую промышленность. Этой возможностью России следует воспользоваться. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.