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Общество
Число умерших от голода в секторе Газа увеличилось до 180
4 августа 2025 / 15:48
Число умерших от голода в секторе Газа увеличилось до 180

Не менее 180 человек, включая 93 детей, скончались за последнее время от голода в секторе Газа. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

"За прощшедшие 24 часа в медучреждениях Газы зарегистрировано 5 летальных исходов из-за голода и недоедания", - указали в министерстве. Так, общее число умерших от голода "достигло 180, в том числе 93 несовершеннолетних".

Согласно последним данным Минздрава, общее число погибших в результате эскалации конфликта в анклаве с октября 2023 года возросло до 60 430, более 148 тысяч человек получили ранения.

Со 2 марта текущего года в сектор не поступает международная гуманитарная помощь, по решению израильских властей остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия производится через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе.

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