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Путин считает проблему с водоснабжением в ДНР первой среди актуальных
4 августа 2025 / 16:03
Путин считает проблему с водоснабжением в ДНР первой среди актуальных
© ТАСС

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы региона, в том числе ситуацию с водоснабжением и восстановление жилья в республике.

"Хотелось бы обсудить с вами некоторые наиболее актуальные вопросы. Это водоснабжение, это восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе инфраструктурных", - отметил глава государства.

Среди тем для обсуждения Путин также выделил экономику "в целом - в первую очередь, разумеется, угольная отрасль, там есть вопросы, требующие особого внимания".

"И социалка. Из нее приоритет - здравоохранение. Я знаю, что у вас есть предложения по строительству новых лечебных заведений", - указал он. "Мы с вами по телефону предварительно обсуждали. Все это соответствует и вашему плану нашей сегодняшней беседы", - добавил президент.

Заслушав доклад главы ДНР о том, как в регионе решается проблема водоснабжения, он обратил внимание своего собеседника на водопотери. "К сожалению, водовод, который был сооружен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока. Но есть и другая проблема - большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", - указал Путин.

Пушилин признал, что здесь цифра достигает 60%. По его словам, на износ сетей влияет график подачи воды, помимо накопленной изношенности сетей. "Давайте сейчас обсудим это все", - предложил глава государства. 

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