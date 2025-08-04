Стоимость нефти Brent на ICE снижалась до $68 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась до $68 за баррель впервые с 23 июля текущего года.

По состоянию на 16:12 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,88% и торговалась на уровне $68 за баррель.

К 16:23 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $68,23 за баррель (-1,54%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре 2025 года снизился на 2,19% - до $65,75 за баррель, свидетельствуют данные площадки.