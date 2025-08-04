СВР: Лондон готовит экологическую катастрофу в международных водах

Британские спецслужбы намерены привлечь союзников по НАТО с целью массовой облавы на "теневой флот", осуществляется подготовка экологической катастрофы в международных водах. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что импульс такой кампании, согласно планам Лондона, должен придать "резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами". Ущерб от такой диверсии позволит представить транспортировку российской нефти как "угрозу всему международному судоходству". "Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО", - указали в СВР.

Там обратили внимание, что в Лондоне прорабатывают "два потенциальных casus belli". В первом случае предполагается подстроить аварию с танкером в каком-то проливе. "Второй сценарий подразумевает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства", - добавили в ведомстве.

По информации спецслужбы, исполнение диверсии планируется поручить Украине, так как "грязная работа" киевских силовиков будет гарантировать безнаказанность Соединенного Королевства.

Вместе с тем подчеркивается, что момент для атаки в Лондоне намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа.

"Цель - вынудить Вашингтон, вопреки национальным интересам, применить максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут в качестве "косвенных виновников трагедии", - говорится в сообщении.