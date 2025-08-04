Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 августа 2025 / 19:42
КОТИРОВКИ
USD
04/08
80.3289
EUR
04/08
91.7056
Новости часа
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Москва
4 августа 2025 / 19:42
Котировки
USD
04/08
80.3289
0.0000
EUR
04/08
91.7056
0.0000
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
4 августа 2025 / 17:19
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
4 августа 2025 / 16:58
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
4 августа 2025 / 09:17
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Происшествия / Спецслужбы
Безопасность
СВР: Лондон готовит экологическую катастрофу в международных водах
4 августа 2025 / 16:40
СВР: Лондон готовит экологическую катастрофу в международных водах
© REUTERS/ Toby Melville/ТАСС

Британские спецслужбы намерены привлечь союзников по НАТО с целью массовой облавы на "теневой флот", осуществляется подготовка экологической катастрофы в международных водах. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что импульс такой кампании, согласно планам Лондона, должен придать "резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами". Ущерб от такой диверсии позволит представить транспортировку российской нефти как "угрозу всему международному судоходству". "Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО", - указали в СВР.

Там обратили внимание, что в Лондоне прорабатывают "два потенциальных casus belli". В первом случае предполагается подстроить аварию с танкером в каком-то проливе. "Второй сценарий подразумевает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства", - добавили в ведомстве.

По информации спецслужбы, исполнение диверсии планируется поручить Украине, так как "грязная работа" киевских силовиков будет гарантировать безнаказанность Соединенного Королевства. 

Вместе с тем подчеркивается, что момент для атаки в Лондоне намерены подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа.

"Цель - вынудить Вашингтон, вопреки национальным интересам, применить максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут в качестве "косвенных виновников трагедии", - говорится в сообщении.

Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Политолог Ежов: Трамп своими руками разрушает экономическую гегемонию США
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
Трамп: Уиткофф прилетит в Москву накануне истечения улитиматума
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
16:40
СВР: Лондон готовит экологическую катастрофу в международных водах
16:19
Стоимость нефти Brent на ICE снижалась до $68 за баррель
16:03
Путин считает проблему с водоснабжением в ДНР первой среди актуальных
15:48
Число умерших от голода в секторе Газа увеличилось до 180
15:31
Четверо исполнителей теракта в "Крокусе" признали свою вину
15:17
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 160 военных
14:59
Посол РФ заявил, что многие итальянцы симпатизируют России
14:45
В 51 регионе РФ пресекли деятельность 157 нелегальных оружейников
14:29
Песков: американские ядерные подлодки несут боевое дежурство и без заявлений политиков
14:17
Майк Тайсон назвал четырех величайших боксеров в истории
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения