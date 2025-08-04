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Reuters: некоторые города Австралии накрыли рекордные объемы снега
4 августа 2025 / 16:59
Reuters: некоторые города Австралии накрыли рекордные объемы снега
© ТАСС/ Reuters/ SEVEN NETWORK/ТАСС

В ряде городов Австралии выпали рекордные за последние четыре десятка лет объемы снега. Об этом информировало агентство Reuters.

Сообщается, что на выходных в некоторых районах северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 см снега, такой глубины снежного покрова не фиксировалось в Австралии с середины 1980-х годов.

"Необычность такого события состоит не только в обилии выпавшего снега, но и в его широком распространении: он накрыл значительную часть северного плато", - цитирует агентство Мириам Брэдбери, синоптика государственного Бюро метеорологии (BOM). Отмечается, что снег впервые за 10 лет выпал в штате Квинсленд.

Кроме того, в южных районах наблюдаются сильные дожди. Ввиду погодных условий служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс отреагировала практически на 1,5 тыс. инцидентов. Более 100 автомобилей оказались заблокированы, штормовой ветер повредил здания, десятки тысяч домов остались без электричества, местные власти распространили несколько предупреждений о наводнениях.

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