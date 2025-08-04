Иран не предоставит делегации МАГАТЭ доступ к ядерным объектам

Представители Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) во время предстоящего визита в Иран не смогут провести инспекцию ядерных объектов исламской республики. Об этом заявил председатель комиссии Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

"Согласно принятыми меджлисом законам, делегации МАГАТЭ, как и любым другим иностранным инспекторам, ни при каких обстоятельствах не будет предоставлен физический доступ на иранские ядерные объекты", - отметил он в беседе с иранским агентством Tasnim.

Азизи уточнил, что "делегация МАГАТЭ имеет полномочия только на проведение технических консультаций с иранскими должностными лицами".

Ранее в понедельник официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что визит делегации МАГАТЭ в исламскую республику состоится в течение 10 дней.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, ударив по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ повлекло за собой шквал критики в исламской республике и обвинения руководства агентства в политизации его деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.