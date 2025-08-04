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Фильм "Одно целое" возглавил кинопрокат в России и СНГ
4 августа 2025 / 17:41
Фильм "Одно целое" возглавил кинопрокат в России и СНГ
© Сергей Коньков/ ТАСС

Австралийско-американский хоррор "Одно целое" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 39,5 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 31 июля по 3 августа.

Согласно сюжету картины, семейная пара переезжает в новый дом, где сталкивается с паранормальным явлением, по причине которого их тела притягиваются и прилипают друг к другу. Режиссер фильма - Майкл Шэнкс. Роли исполнили Элисон Бри, Майк Ковап, Эрик Фейг, Дэйв Франко, Джулия Хаммер, Тим Хэдингтон, Эндрю и другие.

На второй строчке расположилась российская комедия режиссера Максима Максимова "Мой папа - медведь", собрав 36 млн рублей. Роли в картине сыграли Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер, Андрей Пынзару, Александр Головин.

Третье место рейтинга заняла кинокартина "На деревню дедушке", собравшая 21 млн рублей за выходные. В главных ролях Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие. 

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